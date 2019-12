William e Kate hanno deciso | debutto a Natale per George e Charlotte?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 21 dicembre 2019)sulla BBCsulla BBCsulla BBCsulla BBCsulla BBCUnda protagonisti.di Cambridge si preparano a fare il loroin pubblico il 25 dicembre, per la consueta celebrazione alla chiesa di Sandringham, la St. Mary Magdalene Church. Secondo quanto si apprende da alcuni tabloid, infatti,d’Inghilterra eMiddleton avrebbero giàdi portare con sé i due figli maggiori per la consueta passeggiata natalizia in paese. «Sarà un momento davvero dolce», riporta una fonte al The Sun. «Per la prima voltaseguiranno il papà e la mamma durante la messa di, a condizione che entrambi siano in buona salute. La passeggiata verso la chiesa è un rito e i fan vogliono vedere la famiglia riunita. Fino ad oggi, i genitori nonvoluto esporre troppo i figli, ora ...

infoitcultura : Kate Middleton e William vicini al divorzio? Un video confonde tutti - infoitcultura : Kate e William, pranzo scaccia-crisi dalla Regina - infoitcultura : Christmas cards | Gli auguri di Natale di Kate, William con i figli | FOTO -