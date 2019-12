Violazioni libertà, ecco la lista Usa

Gli Usa hanno confermato la Corea del Nord, Cina e Arabia Saudita nell'elenco dei Paesi dove lareligiosa viene violata. Tra i paesi che destano preoccupazione in base all'International 'Religious Freedom Act' per aver commesso o tollerato su base continuadellareligiosa,ci sono anche Cina, Eritrea, Iran, Pakistan, Tagikistan e Turkmenistan. Sotto osservazione per le Cuba, Nicaragua, Nigeria e Sudan. Ne facevano già parte Comore, Russia e Uzbekistan.(Di sabato 21 dicembre 2019)