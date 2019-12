Verissimo | Aida Yespica | “Non vedo mio figlio da 4 mesi”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 21 dicembre 2019)ospite di Silvia Toffanin racconta la difficile situazione che le imedisce di vedere suoAron, avuto dal calciatore Matteo Ferrari: “Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto, non ho più pagine sul passaporto ed è impossibile avere il visto americano sul passaporto, vista la situazione del mio paese, il Venezuela.” “Nei giorni scorsi ho visto mioper poche ore perché è in Italia.” “Ho avuto miocon me finché aveva 7 anni. Quando abitavo a Los Angeles ho avuto problemi economici per una truffa che ho subito. In quel momento ho affidato Aron a suo padre. Ha iniziato ad andare a scuola lì, ed io ero d’accordo perché dovevo ricominciare da zero.” “Il problema è iniziato lo scorso febbraio, mi è arrivato un documento in cui chiedeva l’affidamento esclusivo, ma ho vinto legalmente quella ...

