Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 10 | 10

(Di sabato 21 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ancora un buongiorno della azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio prosegue la giornata di maltempo su tutta l’Italia da nord a sud precipitazioni intense venti forti e mare agitato le allerte riguardano diverse regioni Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Calabria Puglia emilia-gna friuli-venezia Giulia Lombardia via Liguria Toscana Sardegna in Liguria frane alberi crollati e torrenti esondati al largo di Ventimiglia le Boe hanno registrato 4 metri di significativa è circa 7 metri di onda massima raffiche di vento che superano i 120 km orari scuole chiuse Quest’oggi a Follonica causa dell’allerta arancionenella zona Nord di Grosseto allerta Rossa su tutta la Liguria chiusi i porti e scuole negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha inaugurato la Us Space Force le forze speciali americane ...

