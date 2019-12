Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Mancherebbe solo la firma al rinnovo di contratto di Piotrcon il Napoli. Lo scrive. “il Napoli crede fortemente in lui, tanto che manca solo la firma per l’adeguamento ed un rinnovo di contratto fino al 2024. Di soluzioni migliori non ne sono arrivate al suo agente Bartlomiej Bolek, che ha avuto nello scorso fine settimana il faccia a faccia decisivo con Giuntoli, foriero di notizie positive: un accordo fino al 2024. Lo stipendio annuo dipasserà da 1,1 a 2,5di euro, più bonus”. Indell’adeguamento, il calciatore ha mollato sulla, che finora era stato il nodo che aveva impedito il buon esito della trattativa. Continua il quotidiano sportivo: “Di contro il Napoli ha ottenuto che lo staff dicedesse sull’annoso problema della: sarà di 100, così come richiesto dal ...

napolista : Tuttosport: Zielinski accetta la clausola da 100 milioni in cambio del raddoppio di stipendio Manca solo la firma p… - J__Jack : RT @tuttosport: #Napoli, #Zielinski: '#Gattuso? La sua carica ci farà ripartire' ?? - MarcoStepan92_ : RT @tuttosport: #Napoli, #Zielinski: '#Gattuso? La sua carica ci farà ripartire' ?? -