Trenord | nuovo treno in servizio sulla Milano-Como con biglietto gratis

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un viaggio regalo a bordo delCaravaggio in occasione delle festività natalizie: oggi sabato 21 dicembrepropone un Open Day del convoglio, che circoleràlinea S11 traPorta Garibaldi eSan Giovanni per consentire ai passeggeri di sperimentare in anteprima l’esperienza di viaggio offerta dalmezzo, che entrerà inlinea nella seconda metà di gennaio 2020. Per l’occasione, sarà possibile viaggiare gratuitamente sulle corse effettuate dal Caravaggio (presentato a inizio mese, clicca qui per l’articolo) e su tutti gli altri treni in circolazionelinea S11, grazie a unspeciale gratuito distribuito il giorno stesso dell’evento a bordo delo in prossimità degli accessi ai vagoni. su Il Notiziario.

