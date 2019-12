Spal rimonta il Toro | 2-1 riapre salvezza

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Laespugna a sorpresa lo stadio 'Grande Torino' e abbandona l'ultimo posto in classifica scavalcando il Genoa. Vince 2-1 inla squadra di Semplici, che rientra nella corsae apre la crisi del Torino, l'ennesima di una stagione di alti e bassi. Contestati dal suo pubblico, che ha disertato gliti per protestare nei confronti della gestione dell'ordine pubblico nello stadio, i granata restano in dieci a inizio ripresa per l'espulsione di Bremer e chiudono il 2019 nel peggiore dei modi. Bravissima la squadra di Semplici a ribaltare il vantaggio del Torino, in gol con Rincon dopo appena 4' per quella che doveva essere una partita dal risultato scontato. E invece la squadra di Mazzarri si e' spenta quasi subito, subendo la secondaconsecutiva dopo quella, clamorosa, della scorsa settimana contro il Verona dallo 0-3 al 3-3. Grande serata quella di Strafezza, ...

