Sondrio | un amico della madre insultata in ospedale | “Un episodio al giorno | non cambierà

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sono svolti ieri i funeralipiccola Mistura Alimi, la bimba di appena cinque mesi morta nei giorni scorsi all’didove era arrivata già in arresto cardiocircolatorio. In quell’occasione, lavennecon epiteti razzisti dopo che, disperata per la perditafiglia, aveva urlato nei corridoi del pronto soccorso. Uncoppia ha dichiarato che “episodi del genere accadono tutti i giorni, in Italia nonmai nulla”. Grande commozione ai funeralipiccola Mistura Alimi, la bimba di cinque mesi che è morta all’didopo esserci arrivata in arresto cardiocircolatorio e per la quale i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla, e la cuiè statacon epiteti razzisti per la sua disperazione. Molti i presenti che non conoscevano la famiglia nigeriana ma che hanno voluto stringersi a loro per ...

