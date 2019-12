Snowboardcross | Lorenzo Sommariva | “Vivo un sogno ad occhi aperti”; Emanuel Perathoner

Snowboardcross - ITALIA PIGLIATUTTO! Lorenzo Sommariva precede Emanuel Perathoner a Cervinia - doppietta da sogno! : Grandissima ITALIA anche tra gli uomini nella tappa di Cervinia di Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboardcross. Trionfa Lorenzo Sommariva, che non poteva sognare uno scenario migliore per cogliere il primo successo in carriera (e primo podio!) nel circuito più importante della stagione. Completa la giornata da favola per i colori azzurri il secondo posto di Emanuel Perathoner, al quinto podio in carriera in Coppa del Mondo. Terzo posto per il ...