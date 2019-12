Sicilia: Schifani, 'da siciliano spero Provenzano mantenga impegni su debito' (Di sabato 21 dicembre 2019) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “In occasione della legge di Bilancio al Senato, ho presentato un emendamento per spalmare i debiti della regione Sicilia; debiti creatisi in passato e non certo negli ultimi due anni di governo Musumeci. In commissione il governo ha dichiarato che avrebbe dovuto approfon

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Altre notizie : Sicilia Schifani ...