Paolo Ruffini sulla rottura con Diana Del Bufalo | “Vederla soffrire mi fa male”

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ospite a “Verissimo”,parla dellaconDe. Questo pomeriggio, ospite a “Verissimo”,parlerà, per la prima volta, dellaconDel, in seguito al post pubblicato dalla giovane attrice su Instagram (ve ne abbiamo parlato qui). L’attore comico e conduttore, ancora scosso per la separazione, ha … L'articoloconDel: “Vederlami fa male” NewNotizie.it.

trash_italiano : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: lei si sfoga su Instagram - Noovyis : (Verissimo, Paolo Ruffini in lacrime: “Veder soffrire Diana Del Bufalo mi fa male. Tenevo alla sua vita più che all… - TutteLeNotizie : Verissimo, Paolo Ruffini in lacrime: “Veder soffrire Diana Del Bufalo mi fa male. Tenevo… -