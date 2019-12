Opera | vigili posano con il fermato dietro le sbarre e pubblicano la foto su Facebook

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dueurbani in posa con le mani sulledi una grata,la quale c’è un uomo che hanno appena: questagrafia pubblicata sulla paginadella polizia locale di, comune in provincia di Milano, è diventata virale sui social, scatenando le polemiche. “Stamattina a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentavano un soggetto teso ad infastidire le persone nell’area mercato di, personale del Corpo è intervenuto per le attività di rito. La persona è in stato di fermo e sono in corso gli accertamenti“, si legge nella didascalia a commento del post. Il volto dell’uomoè stato oscurato nellama questo non basta a renderlo irriconoscibile, come dimostra uno dei commenti al post, in cui qualcuno scrive di averlo visto più volte dare fastidio davanti al suo negozio. “Mostrare un uomo che, ...

