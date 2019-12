Natale in musica a Palazzo Reale di Napoli

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) di Fiorella Franchini Aabbiamo bisogno di favole e non c’è fiaba senza il castello di un re. CoopCulture e l’Accademia Mandolinistica Napoletana, propongono nelle giornate di sabato 28, domenica 29, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020, una visita emozionante ai Giardini Pensili, alle collezioni inedite custodite nelle sacrestie della Cappella Palatina deldi. Costruito per Filippo III d’Asburgo, che non vi soggiornò mai, nell’area all’estremità occidentale della città, a ridosso della collina di Pizzofalcone e di Chiaia, e vicino al porto, nacque da un progetto dell’ ingegnere maggiore del Regno, Domenico Fontana. Sale, appartamenti, gallerie, arredi preziosi in cui hanno vissuto principi e principesse, servitù e nobiltà. Uno storico dell’arte racconterà ai visitatori l’architettura, il panorama e il rigoglioso patrimonio ...

Inter : ?? | FESTA Le parole di Antonello e Marotta, musica e show di luci: è il Natale del Settore Giovanile nerazzurro ??… - poliziadistato : Concerto di Natale della #BandaMusicale a Piazza di Spagna Un grazie speciale alla giornalista e presentatrice, Ert… - comunevenezia : #Eventi | Domani, domenica 22/12, appuntamento con il tradizionale corteo acqueo dei Babbi #Natale ?? Partenza alle… -