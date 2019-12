Mercato Juventus | che assist a Paratici! Il calciatore esce allo scoperto

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)PARATICI – Lacontinua a monitorare diversi profili in chiave futura. Tra questi c’è anche un talento spagnolo seguito da mezza Europa, con Paratici che studia la strategia per bruciare i club rivali. Il, nelle ultime ore, è uscitodichiarando le sue intenzioni e dando unai bianconeri.Juve: Olmo strizza l’occhio ai bianconeri Dani Olmo ha dichiarato in una recente intervista che la Juve è una delle squadre che l’ha sempre affascinato. In seguito complimenti a CR7 e anche una precisazione sul: “E’ una delle squadre che mi piace di più – ha detto il giocatore a Calcio.com – La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo. Mi piacerebbe giocare in una squadra disposta a credere in me. Cristiano Ronaldo? E’ fortissimo, quello sta facendo in Italia è ...

