LIVE Biathlon | 10 km Le Grand Bornand in DIRETTA | Dorothea Wierer cerca la rimonta

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist della pursuit femminile – La presentazione della tappa al femminile – La presentazione della pursuit femminile Buongiorno e benvenuti allatestuale della 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo diin programma sulla pista di Le, in Francia: oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 15.00 in gara per l’Italia ci sarannoe Lisa Vittozzi. Dopo la sprint di ieri le azzurre saranno chiamate allascatterà per 22ma, mentre Lisa Vittozzi partirà per 15ma. Le italiane hanno accumulato rispettivamente 1’20” ed 1’06” di ritardo dalla norvegese Tiril Eckhoff, che ieri ha fatto sua la prova più veloce. OA Sport vi propone ladella 10 km pursuit femminile della Coppa del Mondo diin programma sulla pista ...

