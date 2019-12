Libero | Supercoppa | i soldi dei sauditi sono sporchi di sangue ma la Juve scende in campo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domani si giocherà latrae Lazio a Riad. Una partita che è stata accompagnata da aspre polemiche, scrive. Con forti proteste da parte di politici, attivisti per i diritti umani e giornalisti. “In primis per rispetto di tifosi e semplici appassionati, ma soprattutto per una questione di coerenza”. Il modello sociale e civile proposto dall’Italia è opposto a quello dell’Arabia Saudita. “Giusto per fare qualche esempio: poche settimane fa i calciatori di tutte le squadrescesi inin serie A con un segno rosso sotto l’occhio contro la violenza sulle donne, mentre in Arabia Saudita le donne non godono dei pieni diritti civili e«sottoposte alla tutela» di un parente maschio”. In occasione di Lazio-, le donne, eccezionalmente, potranno accedere allo stadio ma è solo un palliativo. “I calciatori si spendono ...

