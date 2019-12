La notte più lunga dell’anno | il solstizio d’inverno

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ild’inverno 2019 cade quest’anno il 22 dicembre: info e curiosità sullapiùdell’anno Nellapiùdell’anno entra l’inverno. Ild’inverno è uno dei momenti più suggestivi, un appuntamento astronomico importante che sin dall’antichità ha affascinato l’uomo dando luogo a riti e tradizioni. Nel momento deld’inverno il … L'articolo Lapiùdell’anno: ild’inverno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

insopportabile : Tutta la notte che diluvia con un libeccio furibondo. Anche il meteo non ne può più di questo anno, mi sa. Buongiorno fradicio, gente. - slytherin_qveen : RT @stuckonyouth: non mi dimenticherò mai quelle due puntate inquietanti di spongebob in cui in una si perdeva di notte in un posto sperdut… - PensierInfiniti : RT @beuatysky: @PensierInfiniti Aspettando il sogno più bello...sia dolce la tua notte tesoro d'incanto i tuoi sogni...?????????bacionotte a do… -