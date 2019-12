La fine della cristianità e dell' epoca Sodano

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nessuna reprimenda per Natale (cui pure ci eravamo abituati) negli auguri alla Curia romana, quella che senza mezzi termini in passato aveva definita “una Sfinge” impossibile da ripulire con uno spazzolino da denti. Quest’anno il tradizionale discorso nell’imminenzaNotte Santa ha avuto un tono più profondo e drammatico. Mai, a memoria, un Papa aveva dichiarato che “non siamo nella cristianità, non più”. Perché la fede - specialmente in Europa ma pure in gran parte’Occidente - non costituisce più il presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene persino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata”.Si riallaccia a Benedetto che indisse per il 2012 (l’anno più drammatico del Pontificato travolto da scandali) l’AnnoFede, e che per far fronte alla nuova situazione ...

