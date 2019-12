Inter | Gagliardini | «Lotteremo per lo Scudetto e in Europa League»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’continua la sua corsain Serie A: ecco il commento disugli obiettivi dei nerazzurri Robertovenuto in zona mista al termine di-Genoa, non ha nascosto la volontà dei nerazzurri di andare a caccia di trofei sia in Italia sia in. ecco le sue dichiarazioni. «Forse per andare oltre dovevamo passare il turno in Champions, che è il rammarico visto che c’erano le possibilità di passare ma ormai è un capitolo chiuso. Siamo ine vogliamo lottare fino in fondo per il campionato. Sono contento della prestazione, anche io veniva da un periodo un po’ sfortunato per via degli infortuni. Ora mi aspetto altre prestazioni così l’anno prossimo». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | 64' - SEEEEEEEBAAAAAAAAAAAAA!!! Rigore guadagnato da Gagliardini, sul dischetto va Sebastiano #Esposito... ed… - Inter : ?? | FINITA! Fischio finale a San Siro, l'Inter chiude l'anno col botto! ?? ???? #Lukaku ???? ???? #Gagliardini ?? ????… - Inter : ?? | 33' - DUEEEEEEEEE!!!!!! Uno-due micidiale: sponda di @RomeluLukaku9 e destro di #Gagliardini che non lascia sc… -