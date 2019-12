Ilva | esuberi azzerati a fine piano Sei mesi per Alitalia o si chiude

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di sabato 21 dicembre 2019)“perde circa 2 milioni al giorno”, “vorrei sapere cosa si può fare di più rispetto a quanto stiamo facendo”: se lo chiede il ministro dello Sviluppo economico, Stafano Patuanelli, in un'intervista al Messaggero in cui ha sottolineato che "l'obiettivo ère entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario, altrimenti si, non ci saranno altri fondi". Segui su affaritaliani.it

