Il dramma di Aida Yespica | “Non vedo mio figlio da 4 mesi”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fra gli ospiti di Verissimo di quest’oggi, nello studio di Silvia Toffanin c’è anche. Per la showgirl è un periodo davvero complicato, complice il fatto che non abbia potuto rivedere ilAron negli ultimi 4 mesi, sia per motivi burocratici sia per il rapporto burrascoso con l’ex Matteo Ferrari. “Mionon loda 4 mesi“ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare iltico periodo che sta affrontando. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl rivela di non vedere suoda 4 mesi e questo rappresenta per lei motivo di grandissima sofferenza.inizia il suo racconto a partire da alcune questioni burocratiche che le impediscono di riabbracciare ilAron: “Mionon loda 4 mesi, ho un problema legato alla situazione che vive il mio paese, il Venezuela. È da mesi che sto aspettando il passaporto. Ho provato per poterlo ...

zazoomblog : ‘Da 4 mesi non vedo mio figlio…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Aida Yespica [FOTO] -… - KontroKulturaa : 'Da 4 mesi non vedo mio figlio...': anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Aida Yespica [FOTO] - - zazoomblog : Aida Yespica a Verissimo il dramma del figlio: Non lo vedo da quattro mesi. E al suo compleanno... - #Yespica… -