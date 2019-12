Gregoretti, Salvini sfida Conte: “Era d’accordo, ho tutte le prove” (Di sabato 21 dicembre 2019) Polemica sulla nuova accusa di sequestro di persona. Rebus sul voto dei renziani, decisivi in commissione: “Leggeremo le carte, no ai cappi”

Caso Gregoretti interviene Antonio Di Pietro “Di Maio è un ipocrita - come poteva non sapere cosa stesse facendo Salvini?” : Antonio Di Pietro ex magistrato di Mani Pulite ed ex Ministro della Repubblica è stato ospite a L’Aria Che Tira. Inevitabilmente il discorso è caduto su Matteo Salvini e in particolare sul Caso Gregoretti. Di Pietro è stato ministro di un governo di centrosinistra ma sul Caso Gregoretti ha dato piena ragione al leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo l’ex magistrato: “L’unico problema su cui dovranno pronunciarsi i pm è ... Diex magistrato di Mani Pulite ed ex Ministro della Repubblica è stato ospite a L’Aria Che Tira. Inevitabilmente il discorso è caduto su Matteo Salvini e in particolare sul. Diè stato ministro di un governo di centrosinistra ma sulha dato piena ragione al leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo l’ex magistrato: “L’unico problema su cui dovranno pronunciarsi i pm è ...

Nave Gregoretti - Italia Viva : “Processo a Salvini? Leggeremo le carte senza sventolare cappi e manette” : “Leggeremo le carte e decideremo, senza isterismi e senza sventolare cappi e manette, come si fa nei paesi civili”. Così, con un post su Facebook, il capogruppo in Senato di Italia Viva, Davide Faraone, non esclude la possibilità che il partito di Matteo Renzi possa votare contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della Nave Gregoretti. “E adesso la domanda è: quindi salvate Salvini dal ... : “lee decideremo,isterismi ee manette, come si fa nei paesi civili”. Così, con un post su Facebook, il capogruppo in Senato di, Davide Faraone, non esclude la possibilità che il partito di Matteo Renzi possa votare contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della. “E adesso la domanda è: quindi salvate Salvini dal ...

Caso Gregoretti - Salvini : “Rischio 15 anni per una scelta legittima” : Matteo Salvini continua a difendersi sul cosiddetto Caso Gregoretti, rivendicando le azioni compiute quando era ministro degli Interni in attesa del prossimo 20 gennaio. Sarà infatti in quella data che la Giunta per le immunità parlamentari del Senato della Repubblica dovrà decidere se concedere o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Secondo Salvini, la decisione di tenere in mare aperto la nave Gregoretti ... : Matteocontinua a difendersi sul cosiddetto, rivendicando le azioni compiute quando era ministro degli Interni in attesa del prossimo 20 gennaio. Sarà infatti in quella data che la Giunta per le immunità parlamentari del Senato della Repubblica dovrà decidere se concedere o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Secondo, la decisione di tenere in mare aperto la nave...

Caso Gregoretti - Renzi salva Salvini? : Italia Viva sul Caso Gregoretti: “Leggeremo le carte senza sventolare le manette. Non usiamo questioni giudiziarie a fini politici”. ROMA – Matteo Renzi salva Salvini? La posizione di Italia Viva sul Caso Gregoretti potrebbe essere decisiva per un eventuale processo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Nella Giunta delle immunità il partito del senatore toscano ha una rappresentanza maggiore rispetto al ... : Italia Viva sul: “Leggeremo le carte senza sventolare le manette. Non usiamo questioni giudiziarie a fini politici”. ROMA – MatteoLa posizione di Italia Viva sulpotrebbe essere decisiva per un eventuale processo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Nella Giunta delle immunità il partito del senatore toscano ha una rappresentanza maggiore rispetto al ...

SALVINI - CASO Gregoretti/ Frecciata a Di Maio "Vorrei guardare in faccia chi..." : SALVINI, CASO GREGORETTI: chiesta autorizzazione a procedere. Il leader della Lega lancia una Frecciata a Di Maio: "Vorrei guardare in faccia chi..." : chiesta autorizzazione a procedere. Il leader della Lega lancia unaa Di: "Vorreiinchi..."