Fedez e Chiara Ferragni | foto di Natale con Leone ma i fan notano | «Un anno fa eravate

Leggi la notizia su leggo

(Di sabato 21 dicembre 2019)conquistano i follower con una bellissimanatalizia. Il cantante e la influencer, infatti, hposato sorridenti davanti all'albero di, insieme al figlio...

tizianapancald3 : @Fedez @Fedez BUONE FESTE BELLA FAMIGLIA E BACIOTTONI AL BELLISSIMO PICCOLO PRINCIPE ADORABILE AUGURI CHIARA E ALL… - eurallergico : RT @TheRipp69062828: Quindici giorni di sciopero in Francia, per i nostri giornalai, valgono quanto il bacio romantico sulla neve di Chiara… - CiliesaVale : Vorrei scaricari tik tok solo per fare il video di chiara ferragni e fedez alle prove del matrimonio.. ci sarebbe da ridere ?? -