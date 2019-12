Federfarma Napoli | in dono al Pausilipon un monitor per migliorare le terapie dei baby

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Cinquemila euro da destinare all’acquisto di un particolareche sarà utilizzato per i pazienti oncologici del: è il contributo che hanno voluto dare i titolari di farmacia napoletani per aiutare i medici del Santobononell’affrontare al meglio la degenza dei “piccoli ospiti” della struttura pediatrica napoletana. Nello specifico ilmultiparametrico completerà l’allestimento della postazione di terapia semi-intensiva del Reparto per il trapianto di midollo osseo, guidato da Mimmo Ripaldi. Tale strumento, capace diare al meglio i principali parametri vitali come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la temperatura, l’ecg, la saturazione ossigeno, sarà utilizzato in particolar modo per i piccoli pazienti oncologici sottoposti a cura con farmaci sperimentali. Stamane la consegna simbolica dell’assegno presso la Direzione Sanitaria ...

