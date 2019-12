Diritti umani | domani banchetto informativo di Amnesty International Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto, domenica 22 dicembre,sarà presente con unall’incrocio tra Piazza Risorgimento e Via Perasso. Alsarà possibile conoscere e firmare gli appelli per la maratona di firme “Write For Rights”, che ogni anno coinvolge milioni di persone di oltre 80 paesi in difesa di difensori deinel mondo. Sarà inoltre disponibile materialegratuito sulle campagne dell’Associazione e sarà possibile incontrare gli attivistidel territorio. Dal 1961,è un movimento di persone determinate a creare un mondo più giusto, in cui ogni persona possa godere deisanciti dalla Dichiarazione universale dei. Se vuoi saperne di più sulle attività di, scrivi aw4r@gmail.com. In caso ...

amnestyitalia : Esattamente un anno fa, il popolo del Sudan ha sfidato proiettili, gas lacrimogeni, pestaggi brutali e maltrattamen… - ADHRB : Abdulhadi Abdulla Hubail AlKhawaja è un attivista per i diritti umani. Condannato all'ergastolo e sottoposto a tort… - Antonio_Tajani : Le minacce non mi spaventano. In #Venezuela c'è la più grande comunità d’italiani ed è anche per loro che non smett… -