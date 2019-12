CorSport | Callejon-Napoli | trattativa congelata Il procuratore | “Difficile il rinnovo”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il rinnovo dicon ilè molto complesso, scrive il Corriere dello Sport. “la, il clima glaciale”. Non c’è accordo tra le parti e al momento è tutto fermo, senza grandi possibilità che le cose si sblocchino, anzi. “De Laurentiis ha spiegato di aver offerto anche a lui un biennale alle medesime cifre – 3,5 milioni a stagione – ma l’andaluso vorrebbe capitalizzare. Vorrebbe 4 milioni. La, il clima glaciale. Josè, come il collega, valuta offerte dalla Cina. E da Milano: fronte Milan” Il manager dello spagnolo, Manuel Garcia Quilon, ha dichiarato che l’accordo non c’è. “Non c’è nulla, non c’è accordo. Cosa penso? I filosofi pensano, io devo lavorare e basta. E più passa il tempo e più è difficile che il giocatore resti a” Dove potrebbe andare José? Il Corriere dello Sport scrive che “valuta offerte dalla Cina. E ...

CorSport : Sassuolo-Napoli - sicurezza Milik. Insigne in pole su Mertens e Lozano su Callejon : Rino Gattuso continua a lavorare al tridente migliore per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l'allenatore non ha dubbi su chi sarà il perno dell'attacco: Milik. "Milik è il centravanti inattaccabile, la sicurezza, mentre altrove, sulle corsie, ci sono risposte che serviranno immediatamente, sin da Reggio Emilia, con il Sassuolo, e che dovranno fornirle Insigne (o Mertens), e Lozano (o Callejon". Soltanto domani pomeriggio, dopo la ...

CorSport : Sassuolo-Napoli - ballottaggi Insigne-Mertens e Callejon-Lozano. Certezza Milik : Domenica il Napoli troverà sul suo cammino il Sassuolo. Sarà l'ultima partita prima della pausa natalizia. Gattuso prova a giocarsela e soprattutto ad invertire la tendenza negativa ereditata al suo arrivo sulla panchina azzurra. L'allenatore ha esordito sabato con una sconfitta al San Paolo ad opera del Parma. Il Corriere dello Sport racconta le ipotesi di formazione che al momento sono al vaglio in casa Napoli. Resta l'emergenza in difesa, con ...

CorSport : Mertens e Callejon alle battute finali - ma vogliono lasciare Napoli da protagonisti : E' molto probabile che a fine stagione Mertens e Callejon lasceranno Napoli, ma intendono farlo da protagonisti, scrive il Corriere dello Sport. A giugno i loro contratti scadono, potrebbero andare in Cina, anche prima, se arrivasse un'offerta che consentisse al Napoli di reinvestire subito in qualcuno che possa raccogliere la loro eredità. Ma vogliono chiudere il loro settennato lasciando un segno e hanno sei mesi per farlo. "Sette ...

CorSport : Ancelotti ha deciso. Basta titolarissimi (Callejon e Mertens). Gioca chi ci mette faccia e cuore : Carlo Ancelotti ha deciso, scrive il Corriere dello Sport: Basta titolarissimi. "ha scelto di uscire dagli schemi e di puntare non esclusivamente sul talento che ha ed è anche non confutabile, ma sugli uomini capaci di metterci anche la faccia. Perché la crisi è autentica, è vera, è indiscutibile, ed ha varie ragioni. Per risolverla, servirà un'anima, e andrà in campo chi dimostrerà di esserne in possesso, riscrivendo gerarchie che sono già ...

CorSport : contro il Bologna rientra Callejon. Deve tornare a splendere anche per favorire il rinnovo : Jose Callejon non partirà per la Cina in gennaio. Lo ha dichiarato ieri il suo procuratore. Aggiungendo che per il rinnovo del contratto c'è tempo. Oggi il Corriere dello Sport torna sul tema. Il contratto di JC7 scade tra sette mesi, il 30 giugno 2020 "ma qualsivoglia novità riguardo allo spagnolo dovrebbe maturare molto prima, onde evitare una sorta di limbo dal quale nessuno trarrebbe giovamento e che finirebbe – stando ad un'ipotesi ...

CorSport : Napoli-Bologna - Elmas e Callejon al centro. Davanti Lozano favorito su Mertens : Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che Ancelotti metterà in campo, oggi, per Napoli-Bologna. Allan e Milik non sono stati convocati. Il brasiliano per l'infrazione alle costole rimediata a Liverpool (forse salterà anche la trasferta a Udine), il polacco perché ancora non completamente recuperato dalla tendinite all'inguine. A centrocampo sarà probabilmente Elmas a dover agire insieme a Fabian e Zielinski. Ma andiamo per ordine. In ...