Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) L'emergenza continua, anzi si aggrava, ma l'Inter vuole, anzi deve riprendere a correre. Dopo i pareggi con Roma e Fiorentina, la squadra diospita a San Siro il Genoa nell'ultimo impegno dell'anno solare prima delle feste: l'occasione ideale per mettere le mani sull'intera posta in palio. Un successo contro il Grifone del grande ex Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete mourinhano, consentirebbe di tenere il passo dellantus, già vittoriosa nell'anticipo enel migliore dei modi unche fa ben sperare il popolo nerazzurro.Restare con i bianconeri inalla classifica "sarebbe unper noi e tutto l'ambiente", dice. "Siamo lì vicini, sarebbe fantastico se riuscissimo, in una situazione di grande emergenza, a vincere. Incontriamo un Genoa che ha bisogno di punti e viene anche da una partita persa in casa. Sappiamo il valore ...

ilfogliettone : Conte carica l'Inter: chiudere 2019 in testa con Juve segnale importante - - EmpoliRossella : @MercurioPsi @iltrenoromalido @carlabrandolini @MovArtCinecitta @gioalbarosa @89mar_a @cassiamancini @stregatto____… - IlmsgitSport : #conte carica l'#inter: «Se saremo in testa, daremo un bel segnale» -