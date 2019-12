Collegarsi alle prese USB pubbliche? Ecco perché è pericoloso

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Smartphone, tablet e pc sono ormai i compagni di avventura della maggior parte delle persone che si accingono a fare un viaggio. Non a caso, nella maggior parte dei luoghi pubblici, sono disponibili delle stazioni di ricarica, graziequalicon leUSB. Ma sono sicure? Scopriamolo insieme! AttenzioneUSBPrima o poi capita a tutti di ritrovarsi fuori casa con il telefono scarico e cercare una stazione di ricarica per riuscire a risolvere la situazione. Proprio in questo caso entrano in gioco leUSB, sempre più diffuse, che però nascondono alcune insidie. Tra queste si annovera il juice jacking. Questo è un tipo di attacco informatico che avviene proprio attraverso le porte USB e che vede i cyber criminali all’azione per danneggiare i dispositivi o, ancor peggio, rubare le informazioni personali, come password e dati ...

