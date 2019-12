Cetara irraggiungibile | sindaco Vietri apre scuola per la notte

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) –sul Mare unite nella gestione dell’emergenza. Il paese costiero è isolato: la frana all’altezza del Cetus (foto) e quella di Capo d’Orso rendono impossibili i collegamenti via terra. Così ildella Monica: “In queste ore di pericolo per l’incolumità della cittadinanza e del nostro territorio, ci preme esortare tutti i cittadini a non allontanarsi dalle proprie abitazioni e invitiamo tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente il proprio esercizio. La furia di incessanti piogge ha trasportato detriti e veicoli lungo la carreggiata (zona Cannillo). Mentre in via Tuoro, nei pressi dell’Hotel Cetus, é caduto un pezzo di terrazzamento bloccando l’intera carreggiata della SS Amalfitana 163. Già presenti i soccorsi con carri e gru per rimuovere la frana. Ildi...

