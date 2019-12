Auguri di Buon Natale | 10 frasi non scontate per augurare buone feste

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un tocco di originalità per glidinon guasta mai. Ecco una raccolta dellemenoda sfoggiare con amici, colleghi e familiari per augurargli. Dalla poesia di William Shakespeare all'ironia di Charles Bukowski, passando per i superbi versi di Alda Merini e la brillantezza di J.K.Rowling.

riotta : Marco Travaglio deve inventarsi sul suo giornale false citazioni di miei articoli pur di provare a far ridere qualc… - Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno Presidente! #FCIM - virginiaraggi : Oggi ho fatto gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo alle dipendenti e ai dipendenti di Ama. L'impegno di Ro… -