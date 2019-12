Atalanta-Milan | appuntamento all’ora di pranzo | live su DAZN

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’ultimo lunch match del 2019 vedrà affrontarsi due formazioni che non possono che puntare a un posto in Europa, anche se per una delle due squadre per rendere davvero possibile l’obiettivo sarà necessario trovare la continuità mancata in questo inizio di stagione. E’ un po’ questa la sintesi di, una gara che i rossoneri … L'articoloall’ora disu

SkySport : ? #UltimOra #Milan ?? #Pioli: 'Ora c'è un'idea di gioco, abbiamo qualità per reggere l'urto dell'#Atalanta. Non siam… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: AC Milan 0-0 Sassuolo Bologna 2-1 Atalanta Juventus 3-1 Udinese - PianetaMilan : #ATALANTAMILAN: 10 curiosità in 90 secondi / #Video #News -