Assale una ragazza alle spalle | poi la palpeggia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Federico Garau L'uomo, fermato grazie alla pronta reazione della vittima che lo ha inseguito,rtando telefonicamente i carabinieri, potrebbe essere il responsabile di altre aggressioni sessuali avvenute sempre nella stessa zona e con le medesime modalità. I militari sono ora impegnati nelle indagini Tanta paura per una giovane di 26anni aggredita e molestata sessualmente a Oreno, una frazione del comune di Vimercate (Monza e Brianza). La, assalitasp, è stata intrappolata eta, ma nonostante il forte trauma subito è riuscita a riprendersi in tempo e ad inseguire il proprio aggressore, poi arrestato dai rappresentanti delle forze dell'ordine. Il fatto, secondo quanto riferito dalla stampa locale che si è occupata di riportare la notizia, si è verificato durante il pomeriggio dello scorso giovedì 19 dicembre, intornoore 16:00. La vittima ...

