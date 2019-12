Antei è fiducioso | le parole del difensore dopo la vittoria sul Frosinone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Gara ai limiti della perfezione per Luca. Il centrale giallorosso ha analizzato in mixed zone la sfida con ilparlando anche del momento che sta attraversando sul piano personale: “Stiamo facendo molto bene, vanno fatti i complimenti a tutti, non solo al reparto arretrato. Se abbiamo preso solo otto gol è merito dell’intera squadra che si comporta benissimo in fase difensiva. L’intesa con Caldirola cresce di gara in gara” Vantaggio – “Non possiamo cullarci sugli allori, ma il vantaggio testimonia che stiamo facendo bene. Ora abbiamo una partita difficilissima in trasferta contro il Chievo e poi affronteremo l’Ascoli in casa. Due squadre attrezzate, non possiamo certo fermarci”. Condizione – “Pian piano sto migliorando, ma non voglio fermarmi. Se è il miglior ...

