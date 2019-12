Al Bano sulla mamma morta | “Ha sofferto per la scomparsa di Ylenia”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alparla del rapporto della madre con la figlia Ylenia: “Soffrì tantissimo” Il 10 dicembre Alha perso la sua adorata madre, Jolanda, e adesso in una lunga intervista a DiPiù ha voluto ricordare la donna. Il cantante non ha nascosto il suo immenso dolore per la perdita ed ha rivelato che l’unica cosa che lo rincuora è pensare, essendo molto credente, a sua madre insieme a sua figlia Ylenia finalmente abbracciate in Paradiso. La figlia primogenita Ylenia, infatti, ènel 1994 e su quella tragedia Alha ricordato come ha reagito sua madre: “Quando Ylenia scomparve, miasoffrì tantissimo, ma in un modo che lei neanche si immagina. Erano legatissime, anche perché lei era la prima nipote, si assomigliavano molto, erano indissolubili. Madopo la tragedia, per non aggravare ulteriormente il mio dolore, preferì farsi forza e ...

infoitcultura : Al Bano le prime parole sulla madre morta Il mio cuore sanguina - granato_serena : #AlBanoCarrisi rompe il silenzio sulla morte della compianta madre, #JolandaOttino. L'intervista è struggente - Dario56893326 : RT @RaiPortaaPorta: Questa sera con noi Andrea Orlando e Nicola Molteni per le ultime sulla politica. Subito dopo, il grande Al Bano. In se… -