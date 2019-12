Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 19:15 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Viabilità 20 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 21 KM DI CODA IN AUMENTO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD 13 KM DI CODA, DOPO LA BARRIERA DI Roma SUD. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA TORENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PIASANA E L’APPIA. MENTRE IN ESTERNA CODE DALLA Roma-FIUMICINO ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA COLOMBO CODE DA ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma