Verissimo | ecco chi vedremo nella puntata del 21 dicembre

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 20 dicembre 2019): domani, sabato 212019, andrà in onda la quindicesimadel programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Wanda Nara, Pupo, Rita Rusic, Federica Panicucci, Alessandra Amoroso, Paolo Ruffini e Aida Yespica. In apertura spazio al Grande Fratello Vip: la padrona di casa incontrerà i due opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Non solo: per la prima volta sarà ospite Rita Rusic, che farà una confessione prima di entrarecasa più spieta d’Italia. A proposito di prime volte: Silvia Toffanin intervisterà Federica Panicucci in compagnia di Marco Bacini. Per la conduttrice di Mattino 5 e il suo compagno si tratta della prima intervista di coppia. Successivamente toccherà a Paolo Ruffini condividere tutte le sue emozioni, ora che si è da poco lasciato con Diana Del ...

jinsmyspringday : @plusultrajin oh ecco.. verissimo!! guarda speriamo però che almeno quei pochi siano davvero buoni ???? - marsipan_art : @mardyart_ Ecco, verissimo ?? - IvanoEmme : @RosasSteffy Questo è verissimo.... Ma i tempi televisivi? la preparazione? La spigliatezza? La naturalezza? Insomm… -