Tennis, WTA Limoges 2019: i risultati di venerdì 20 dicembre. Alexandrova e Sasnovich volano in semifinale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si sono da poco concluse le partite dei quarti di finale del WTA di Tennis a Limoges (Francia). Ad aprire la giornata la sfida tra Cirstea-Gibbs. La statunitense (n.142 del mondo) ha perso il primo set 6-3, vincendo il secondo con lo stesso risultato. Il pass per il penultimo atto della manifestazione è arrivato a causa del ritiro della Tennista rumena (n.74 del ranking). Ekaterina Alexandrova, testa di serie n.1 del torneo (n.42 del ranking), ha superato senza troppe difficoltà la rumena Bogdan (n.105 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2. Un match dominato nel quale ha conquistato ben cinque break concedendone solo due. In semifinale troverà Gibbs. Aliaksandra Sasnovich (n.67 del mondo) ha vinto la terza partita di giornata con un netto 6-3 7-5 contro la svizzera Jil Belen Teichmann (n.73 del ranking). Un match giocato con grande attenzione e che ha avuto nel decimo game del ...

