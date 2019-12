Supercoppa, convocati Juventus: occhio alla sorpresa! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Supercoppa convocati Juventus – La Juventus è in viaggio verso Riad per la Supercoppa Italiana. I bianconeri affrontano la Lazio allenata da Simone Inzaghi e recentemente è stata diffusa la lista dei convocati. Sorpresa nell’elenco, con Sarri che aggrega al resto del gruppo un profilo inaspettato. Ecco di chi si tratta. Supercoppa, convocati Juventus: c’è anche Chiellini Secondo quanto appreso dai canali ufficiali del club c’è anche Chiellini (non ancora a disposizione) nella spedizione in Arabia Saudita della Juve. Di seguito i convocati per la grande sfida contro i biancocelesti: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, D.Costa, Higuain, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi.

