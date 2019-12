Serena Grandi ‘fugge’ da resort di lusso | citata in tribunale per non aver pagato il conto

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alla pubblica figuraccia si sono aggiunte le beghe legali:è statainda undiper nonil. I fatti risalirebbero al 25 giugno 2018 quando l’attrice, in compagnia del compagno Luca Iacomoni, è stata ospite di undiin Toscana dal quale sarebbe andata via senzasaldato il dovuto per la camera. Un malinteso sicuramente, che è costato però alla diva – premio Oscar – un processo inin, l’attrice sarebbe andata via dalsenza pagare: l’udienza rimandata all’estate La prima seduta del procedimento a carico disi sarebbe svolta mercoledì 18 dicembre 2019, ma il giudizio per l’attrice sarebbe stato rinviato al prossimo 25 giugno 2020. L’accusa, come anticipato, è quella di nonla fattura per il pernottamento in undi ...

