Sciame sismico | il comune di Apollosa sospende il Presepe Vivente per precauzione

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Stop a tutte le manifestazioni neldi, in particolare alche era stato organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria dell’Assunta e in compartecipazione con la Camera di Commercio di Benevento. La motivazione è legata alloche ha toccato i comuni di San Leucio del Sannio e quellono appunto, con una magnitudo pari a 3.8. E allora, per evitare situazioni spiacevoli e crolli in caso di eventi non prevedibili, il sindaco Corda ha firmato l’ordinanza di sospensione dell’evento nelle zone individuate nel programma dello stesso che interessano via Mazzoni, via Triduonno, Via Furni di Sopra e via Vicolo Varricchio, previsto per il 26 e il 27 di dicembre, salvo nuove disposizioni. La decisione è arrivata dopo il controllo effettuato ieri nelle ...

