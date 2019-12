Sci alpino oggi in tv | orario superG Val Gardena 2019 | startlist | pettorali e programma

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)venerdì 20 dicembre si disputa ildella Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, una delle piste più iconiche e classiche del Circo Bianco: il massimo circuito itinerante al maschile sbarca in Italia per un imperdibile appuntamento che sicuramente regalerà grandi emozioni e che farà divertire tutti gli appassionati, il tracciato estremamente tecnico e complicato metterà a dura prova tutti gli atleti che si daranno battaglia per il podio. Si torna a gareggiare in velocità, gli uomini jet vorranno farsi un bel regalo di Natale e ne vedremo davvero delle belle. L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris che storicamente ha sempre faticato su questa pista ma che questa volta proverà in tutti i modi a sfatare il tabù e a conquistare un risultato importante. Il Campione del Mondo di ...

