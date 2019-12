Sabelli si è dimesso da presidente di Sport e Salute (ex Coni Servizi) (Di venerdì 20 dicembre 2019) Rocco Sabelli ha comunicato le proprie dimissioni “a effetto immediato” da presidente e amministratore delegato di Sport e Salute (la ex Coni Servizi) al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. Sabelli garantisce “la più completa disponibilità a supportare l’ordinato e migliore avvicendamento della responsabilità e della gestione”. Sabelli spiega in una nota la sua decisione: “Le significative modifiche alla governance di Sport e Salute proposte con l’art. 29 dello schema di decreto legge recante ‘Disposizioni organizzative urgenti e proroghe di termini previsti da disposizioni legislative in scadenza prefigurano il venire meno di uno dei presupposti fondamentali che mi avevano indotto a offrire al Governo la mia disponibilità a guidare la Società, chiamata dalla legge 145/2018 a implementare la Riforma dello Sport italiano, cui la ...

Leggi la notizia su ilnapolista

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sabelli dimesso