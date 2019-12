Reddito di cittadinanza, tasso di povertà ridotto del 60 o dell’8%? Ecco cosa dicono davvero i numeri dell’Inps (Di venerdì 20 dicembre 2019) Quanto è efficace il Reddito di cittadinanza nel ridurre la povertà in Italia? Da qualche settimana il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sta diffondendo le prime stime di impatto elaborate dall’istituto previdenziale. All’inizio di dicembre, intervistato da L’Economia, aveva parlato di “una riduzione forte dell’intensità della povertà, di circa -8%, una riduzione di circa -1,5% dell’indice di Gini, cioè della disuguaglianza, e di circa -60% del tasso di povertà“. Oggi, partecipando a un convegno delle Acli di Napoli, si è limitato invece a dire che “il tasso di povertà nel nostro Paese si è ridotto di 8 punti percentuali“. Nessun riferimento a quel 60% citato venti giorni fa. Per districarsi occorre capire a che cosa si riferiscono quelle definizioni. Come è calcolata la povertà assoluta – Il tasso di povertà assoluta misura la ...

