Parco Nazionale della Majella | firmato Protocollo d’intesa con il Comune di Pescara

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ieri, 19 dicembre, l’Entee ildihanno sottoscritto ilcon il quale viene concessa aluna sede di rappresentanza presso la prestigiosa struttura dell’Aurum. “Abbiamo pensato alla sede di rappresentanza a– sottolinea il Presidente dell’EnteLucio Zazzara – per attivare un nuovo canale di comunicazione per far conoscere meglio il patrimonio e le numerose iniziative del, per promuovere più efficacemente la sensibilità verso l’azione di salvaguardia e i progetti di carattere culturale che interessano il bacinomontagna e dell’intero Abruzzo. In questa nuova gestione del, tra gli obiettivi principali, vi sono la valorizzazione delle numerose risorse del nostro territorio e la volontà di coltivare il miglior rapporto possibile con i ...

