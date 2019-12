Napoli | arrestato un sacerdote della Congregazione Don Orione per violenza sessuale su

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È statocon l’accusa diRoberto Gerolamo Filippini,di done amministratore di sostegno di persone disabili accolte nell’Istituto Piccolo Cottolengo di Ercolano. Su delegaProcura di, la Squadra Mobile diha eseguito un’ordinanza di applicazionemisura coercitivacustodia cautelare in carcere a carico del, ora indagato per abusi sessuali verso un ospite disabile dell’istituto. Secondo gli inquirenti Filippini ha sfruttato lo stato di inferiorità psichicavittima. I fatti risalgono a quando era vicedirettore dell’Istituto di Ercolano, aperto nel 1981 “con la finalità precisa di dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare”. Nello specifico, Filippini è undell’opera Donche promuove, come ...

