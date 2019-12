Meningite, terzo caso in due giorni in provincia di Treviso (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tre casi di Meningite nel trevigiano in due giorni. E’ stata ricoverata oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Conegliano una donna di 66 anni con un’infezione da pneumococco. Gli altri due casi Resta invece in prognosi riservata il 42enne ricoverato in Rianimazione, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con una Meningite da pneumococco, insorta come complicazione di un'otite. Sono inoltre in costante miglioramento le condizioni del quindicenne, residente nell'hinterland trevigiano, ricoverato a Malattie Infettive del Ca' Foncello per una Meningite da meningococco. In relazione a quest'ultimo caso, una quarantina di persone è stata sottoposta a profilassi dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 2 della Marca Trevigiana.

