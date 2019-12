Maria De Filippi sugli allievi di Amici 19 | “E’ imbarazzante…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)19,Dedice la sua sui ragazzi: “Sono condizionati in modo imbarazzante” OggiDeha rilasciato un’interessante intervista al portale FanPage.it. E in questa occasione la popolare conduttrice di Uomini e Donne ha fatto una clamorosa rivelazione che ha già creato un bel parapiglia mediatico. Cosa ha detto? La donna, parlando di19, non ha negato di essere assai dispiaciuta nel vedere quanto i concorrenti siano così condizionati dai social: “Sono condizionati in un modo imbarazzante…Nessuno insegna loro a leggerli, come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv. Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati…” SuccessivamenteDeha anche svelato che proprio grazie a questi social alcuni ragazzi di...

