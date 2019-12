Juventus, assalto per il ritorno di Vidal? Ecco tutta la verità! (Di venerdì 20 dicembre 2019) Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni dalla Spagna, la Juventus starebbe analizzando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su Vidal per riportare il centrocampista cileno in bianconero. Secca e immediato smentita da parte del mondo Juve, questo ciò che si legge nell’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”. Paratici non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di piombare sull’ex centrocampista bianconero in vista di gennaio. Juventus, Vidal verso l’Inter: rottura con il Barcellona? Come evidenziato da radiomercato, Vidal sarebbe in leggera rottura con il Barcellona e pronto ad analizzare possibili nuove destinazioni. L’Inter resta la pista più accreditata, anche se, ora come ora, non esiste alcun tipo di trattativa ufficiale. Leggi anche: Mercato Juventus, 3 cessioni a gennaio: Perin torna al Genoa, ci ...

