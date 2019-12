“Ho un figlio che non ho mai visto” Alessandro Borghese | la confessione dello chef

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019), l’amatoe conduttore di “4 ristoranti” edi Barbara Bouchet, si mette a nudo in un’intervista a Repubblica. E racconta tutto. Anche cose private che non aveva mai svelato prima. Oggiè sposato con Wilma Olivero: i due si sono conosciuti nel 2017 ed è stato amore a prima vista. Sei mesi dopo il loro primo incontro si sono giurati amore eterno. E quindisì, crede nel colpo di fulmine: “Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovaneper lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”. Dopo essersi sposati sono anche diventati genitori. Ma, dopo un po’, piuttosto di recente,ha scoperto che era padre già prima di sposare ...

MgraziaT : RT @PiramideRossa: Sono stato scalciato con colpi allo stomaco, al viso, a braccia e gambe. Ho perso conoscenza ma per fortuna è intervenut… - BlitzQuotidiano : Alessandro Borghese: “Ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006, ma non l’ho mai visto” - Italia_Notizie : Alessandro Borghese: “Da poco ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale” -