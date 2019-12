Grosseto | il sindaco ordina a tutte le scuole di fare il presepe Ma il sacerdote si

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Comune di, governato dal centrodestra, obbliga lecomunali e gli uffici del municipio a esporre unnei giorni delle feste natalizie, ma ilpiù ascoltato della diocesi cittadina, monsignor Francesco Nencioni, si dissocia dall’iniziativa dell’amministrazione: “I segni della fede non si obbligano a nessuno e in nessun luogo” è stata la replica del preposto del Duomo di. Una reazione che nel centrodestra cittadino sta facendo storcere la bocca a molti, visto che la maggioranza in Consiglio comunale dal 2016 si è sempre impegnata per portare i simboli religiosi negli uffici pubblici. Ildie possibile candidato di Matteo Salvini alle prossime elezioni Regionali in Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, però, va avanti: “Ilè simbolo di pace e tolleranza e la mozione va nella direzione di dare forza alle nostre ...

